В Крыму ребенок умер спустя два дня после рождения

В Симферополе ребенок скончался спустя два дня после появления на свет, мать обвиняет в ситуации врачей. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника журналистов, 32-летняя женщина поступила в перинатальный центр после отхода вод, но родить сразу не получилось. Плод перестал шевелиться, у роженицы появилась сильная головная боль и озноб.

Дежурный врач заявил пациентке, что пока он не рожает, назначил спазмолитик, но не взял анализы и не провел обследования. Спустя 41 час медики провели кесарево сечение, ребенок появился на свет, но умер спустя двое суток.

Матери выдали медицинское заключение, в нем диагнозом указали кровоизлияние в мозг, тяжелое кислородное голодание и сепсис. Сама роженица уверена, что воспаление появилось на фоне длительного безводного периода.

Уже после выписки в медицинских бумагах пациентка обнаружила странности. Например в протоколе операции задним число прописали тяжелое воспаление оболочек плода. СК по Крыму завел уголовное дело, правоохранители установят связь между смертью новорожденного и промедлением врачей.

Ранее следователи задержали главного врача и заведующего отделением реанимации в роддоме №1 Новокузнецка, где в январе погибли девять новорожденных.