В Краснодарском крае участились выбросы мазута

Выбросы мазута участились на Кубани на фоне потепления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

«В Краснодарском крае из-за повышения температуры окружающей среды участились случаи точечных выбросов мазута», — заявили в министерстве.

Специалисты обследуют 265 километров берега. Уже удалось собрать 147,8 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

Всего с начала работа специалисты очистили свыше 384 километров берега и собрали почти 150 тысяч тонн загрязненного песка. На площадки временного хранения вывезли порядка 110 тысяч тонн грунта. Вибрационной установкой просеяли 53,6 тысячи тонн.

Очистные работы на пляжах Анапы закончатся весной, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. По ее данным, вода в Черном море визуально очистилась, в ней охотно купаются чайки. Запах нефтепродуктов тоже исчез.