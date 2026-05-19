В Китае молодой врач умер от инфаркта, когда нес гроб знакомого
В китайской провинции Гуйчжоу во время похоронной процессии внезапно скончался 30-летний врач местной больницы. Мужчина помогал нести гроб знакомого, сообщило агентство Sohu.
Ван Моумоу скончался от внезапного инфаркта миокарда. По словам очевидцев, он потерял сознание, когда помогал нести гроб. Мужчину уже похоронили.
Родственники и друзья погибшего рассказали, что Ван Моумоу приехал в деревню, чтобы помочь с похоронами. По их словам, он был добрым и отзывчивым человеком, с детства усердно учился, стремился изучать медицину. После окончания университета работал врачом в местной больнице.
Родственники Моумоу заявили, что при жизни он был врачом, поэтому они не намерены предъявлять претензии к другой стороне из-за его смерти и требовать компенсацию.
Ранее фитнес-тренер скончалась после того, как в ванну с горячей водой упал телефон. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать, при том, что внешних признаков удара током не было.