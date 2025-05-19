В Китае фура увезла биотуалет с женщиной внутри

В Китае женщину случайно увезли по автомагистрали, запертой внутри переносного туалета. Об этом сообщил сайт What’s The Jam .

О странном случае рассказали жители провинции Хэбэй, расположенной недалеко от Пекина. Здесь проходил концерт местной группы, мобильные туалеты установили всего на один день.

Мероприятие завершилось и рабочие погрузили биотуалет на платформу грузовика. Никто не знал, что внутри находился человек.

После загрузки фура отправилась в путь, проехав десятки километров. Кабинку сняли погрузчиком в новом месте. Только в этот момент водитель услышал крики.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как кабину опускают на землю, после чего оттуда выходит шокированная, но невредимая женщина. Ей оказали психологическую помощь.

Местные жители с иронией прокомментировали произошедшее. Один из очевидцев заметил: «Вот это действительно мобильный туалет».

В 2019 году в туалете самолета застрял сын Никаса Сафронова. Выбраться ему помогли бортпроводники.