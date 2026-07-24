В Киселевске отдали под суд водителя по делу о смертельном ДТП

В Киселевске передали в суд уголовное дело 60-летнего жителя Прокопьевска, которого обвиняют в нарушении ПДД после смертельной аварии. По версии следствия, в ДТП погиб пассажир его пикапа, передает Сiбдепо .

Уголовное дело поступило в суд Киселевска. Как сообщили в полиции Кузбасса, 60-летнего жителя Прокопьевска обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария произошла в апреле прошлого года на улице Краснокаменской. По данным следствия, мужчина за рулем пикапа значительно превысил скорость и не учел погодные условия. Из-за этого он не справился с управлением.

После этого произошло массовое ДТП. Сначала пикап врезался в легковой автомобиль, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.

В аварии тяжело пострадал 57-летний пассажир пикапа. Врачи оказали ему помощь, но позже он умер в больнице от полученных травм. Следствие завершило сбор доказательств и передало материалы дела в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.