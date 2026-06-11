В Кировской области подросток на мопеде сбил девочку

В Омутнинске в переулке Репина рядом с домом № 25 случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил сайт newsler.ru .

По предварительным данным, 10 июня в 21:50 12-летний мальчик, управлявший мопедом «Мальта», сбил 12-летнюю девочку. В результате ребенок получил травмы. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП. Три человека пострадали в этих происшествиях.