В Кирове силовики по ошибке задержали невиновного и сломали ему ребра

В Кирове двое оперуполномоченных перепутали подозреваемого и сломали ребра невиновному человеку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, происшествие случилось в конце апреля. Двое оперов отправились задерживать преступника, который находился в федеральном розыске. Вечером они заметили 39-летнего местного жителя около продуктового магазина, его лицо было похоже на разыскиваемого.

К мужчине подошли, показали удостоверения и начали задерживать. Горожанин испугался и попытался убежать, поэтому правоохранители применили силу. По их версии, нанесли несколько «расслабляющих ударов». Невиновный кричал и просил прохожих вызвать полицию.

Только после задержания, надев наручники и сверившись с ориентировкой, стражи порядка поняли ошибку. Они извинились и отпустили пострадавшего, однако после происшествия ему понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у пациента перелом ребра.

На ошибившихся оперуполномоченных возбудили уголовное дело о превышении должностных обязанностей.