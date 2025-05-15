В Кирове силовики по ошибке задержали невиновного и сломали ему ребра
Baza: силовики в Кирове перепутали подозреваемого и сломали ребра невиновному
В Кирове двое оперуполномоченных перепутали подозреваемого и сломали ребра невиновному человеку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным журналистов, происшествие случилось в конце апреля. Двое оперов отправились задерживать преступника, который находился в федеральном розыске. Вечером они заметили 39-летнего местного жителя около продуктового магазина, его лицо было похоже на разыскиваемого.
К мужчине подошли, показали удостоверения и начали задерживать. Горожанин испугался и попытался убежать, поэтому правоохранители применили силу. По их версии, нанесли несколько «расслабляющих ударов». Невиновный кричал и просил прохожих вызвать полицию.
Только после задержания, надев наручники и сверившись с ориентировкой, стражи порядка поняли ошибку. Они извинились и отпустили пострадавшего, однако после происшествия ему понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у пациента перелом ребра.
На ошибившихся оперуполномоченных возбудили уголовное дело о превышении должностных обязанностей.