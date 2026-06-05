В Кемеровской области врачи спасли ребенка после укуса гадюки

В Кемеровской области врачи спасли восьмилетнего мальчика, которого во дворе дома укусила ядовитая змея. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

ЧП произошло в поселке Загадное. Ребенок играл во дворе, когда на него напала гадюка. На место происшествия прибыла новокузнецкая бригада скорой помощи.

«Бригада оказала пострадавшему необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Ю. Е. Малаховского. Он получает лечение», — рассказали в ведомстве.

В региональном Минздраве призвали взрослых напоминать детям о том, что нельзя трогать, ловить или дергать змей, даже если они кажутся безобидными. Если укус все-таки произошел, нужно незамедлительно вызвать врачей.

Ранее россиян научили отличать ядовитых гадюк от ужей. Нужно обращать внимание на наличие или отсутствие желтых пятен на голове.