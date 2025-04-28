В Казанском районе Тюменской области ввели ЧС из-за паводка

В Казанском районе Тюменской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале, передал URA.RU .

По словам главы области, в ближайшее время вероятно достижение и превышение уровня воды 2017 года. Губернатор отметил: «Все насыпи и дамбы в районе функционируют, мониторинг ведется в постоянном режиме», написал RT.

Ранее губернатор информировал о возможном рекордном повышении уровня реки Ишим в апреле. Прогноз специалистов по паводку был неблагоприятным.