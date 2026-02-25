В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

Происшествие случилось 25 февраля во время планового учебно-тренировочного полета. Пилоты своевременно катапультировались, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Район падения самолета оцепили. В ведомстве подчеркнули, что опасности для местных жителей и инфраструктуры нет. Для выяснения причин крушения создали специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полетов. В нее вошли профильные специалисты авиационной службы. По итогам расследования дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.

Ранее в Турции потерпел крушение истребитель F-16. В авиакатастрофе погиб пилот.