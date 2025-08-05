В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве незнакомой женщины

Следственный комитет Карелии объявил о задержании мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве незнакомой женщины. Житель республики, родившийся в 1993 году, арестован сотрудниками правоохранительных органов в городе Кондопога, написал сайт vse42.ru.
Подозреваемого обвинили в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование установило, что днем 21 июля текущего года мужчина нанес своей жертве восемь ударов топором, направляя лезвие в жизненно важные органы. Пострадавшая, доставленная в медицинское учреждение, умерла от тяжелых ранений.
Скрываясь от правосудия, мужчина прятался в заброшенных участках шунгитового карьера, расположенных в Кондопожском районе.
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