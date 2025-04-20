В Карелии при пожаре в поселке погиб человек

В поселке Сосновец в Карелии произошел крупный пожар — загорелась сухая трава, пламя быстро перекинулось на лес и хозпостройки. Об этом сообщили в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В общей сложности сгорело семь построек, а общая площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

«В настоящее время открытое горение локализовано. Распространение огня на жилые дома не допущено. Сейчас происходит проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Огонь удалось локализовать, в тушении участвовали пожарные, местные жители и добровольцы. На месте также работали медики, электрики, сотрудники полиции и следователи. Причины случившегося выясняются.