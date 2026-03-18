В Калининграде пожилая женщина упала в своей квартире и три дня прождала помощи

В Калининграде 84-летнюю женщину спасли волонтеры. Она трое суток пролежала на полу в своей квартире и не могла подняться, сообщило издание «Клопс» .

Пенсионерка жила одна на улице Багратиона. После выписки из больницы она перестала выходить на связь, и родственники из Санкт-Петербурга обратились за помощью к поисковикам.

Добровольцы прибыли по адресу и заметили, что в квартире темно. Один из них поднялся к окну по лестнице и увидел женщину, лежащую на полу. Она подала знак, что жива.

После этого на место вызвали экстренные службы. Сотрудники МЧС вскрыли квартиру, женщину передали медикам и госпитализировали. По предварительным данным, серьезных внешних травм у нее не было.

Родственники уже прибыли в Калининград.

Утром 18 февраля в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Honda сбил женщину 1957 года рождения на пешеходном переходе у дома.