В Калининграде оштрафовали пьяного туриста, заснувшего на карнизе музея | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 22:58 В Калининграде оштрафовали пьяного туриста, заснувшего на карнизе музея РИА «Новости»

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В Калининграде полицейские оштрафовали москвича, который сначала распивал алкоголь на карнизе Музея изобразительных искусств, а потом там же и заснул. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщение о молодом человеке, заснувшем на карнизе второго этажа здания областного музея, поступило в дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они решили до приезда спасателей увести парня из опасного места.

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Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по административной статье о распитии алкоголя в общественном месте. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

«Как пояснил нарушитель, его свидание пошло не по плану: он поссорился с девушкой, выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, несмотря на высокую вероятность падения», — уточнила пресс-служба.

В конце апреля житель Калининградской области похитил всю выручку из кассы в кафе, воспользовавшись невнимательностью персонала. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже.