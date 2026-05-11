В Калининграде лось ворвался в дом и упал в бассейн без воды

В Калининграде дикий лось ворвался в частный дом на улице Воздушной, разбил панорамное стекло и упал в пустой бассейн. О необычном происшествии сообщила пресс-служба городской администрации в телеграм-канале .

Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы около 22:00. На место прибыли сотрудники регионального Министерства природы, ветеринары Калининградского зоопарка, спасатели МЧС, сотрудники коммунальных служб.

Животное усыпили, после чего погрузили в автомобиль и вывезли в лесной массив. Там лось пришел в себя после действия препаратов и самостоятельно ушел в лес.

В администрации отметили, что подобные случаи в городе уже происходили. Так, 8 мая 2025 года специалисты также спасали лося, случайно забредшего в Калининград.

Ранее Госавтоинспекция Московской области показала кадры встречи водителя в Шатуре с лосем. Животное медленно вышло на дорогу, осмотрелось по сторонам и спокойно ушло в лесную чащу.