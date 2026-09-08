В Калининграде 12 детсадовцев заразились сальмонеллезом

От сальмонеллеза в детском саду № 76 Калининграда пострадали 12 детей, девять из них госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства проводят проверку: отбираются пробы пищевого сырья, готовых блюд и смывы с поверхностей для лабораторных исследований. Также обследовали персонал учреждения.

«С целью недопущения распространения инфекции на период проведения противоэпидемических мероприятий деятельность детского сада № 76 приостановлена», — добавили в ведомстве.

Летом в Ставропольском крае туристы массово заразились сальмонеллезом во время отдыха в гостиничном комплексе на водохранилище Волчьи Ворота. За медицинской помощью обратились не менее 80 человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.