В Югре 19-летний водитель 15 раз нарушил ПДД, пытаясь уйти от полицейской погони на машине сестры

Полицейские задержали 19-летнего жителя города Мегион за злостное нарушение правил дорожного движения. Лихача заметили на 197-м километре трассы Сургут — Нижневартовск, пишет URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
По данным силовиков, водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке, и им пришлось преследовать автомобилиста.
Пытаясь скрыться от погони, молодой человек 15 раз нарушил ПДД. После задержания выяснилось, что лихач находился за рулем машины сестры. Он получил водительские права в апреле прошлого года.
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