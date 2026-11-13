В Йошкар-Оле на улице Луначарского водитель иномарки наехал на пешехода
В Йошкар-Оле вечером 8 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился у дома № 57 по улице Луначарского. Об этом пишет ИА МариМедиа.
По данным региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля Renault Fluence совершил наезд на 48-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости находился нерегулируемый пешеходный переход.
Пострадавший с травмами был доставлен в медицинское учреждение.