В Йошкар-Оле автомобиль сбил 16-летнюю девушку

В Марий Эл выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Особенно тревожит увеличение случаев с участием детей. Накануне вечером в Йошкар-Оле произошел очередной инцидент. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

Так, 16-летняя девушка перебегала дорогу у дома 60 по улице Осипенко и попала под колеса автомобиля Mitsubishi. Поблизости был пешеходный переход, но девушка им не воспользовалась.

Подростка с травмами увезли в больницу. Госавтоинспекция сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося.