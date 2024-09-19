В Ярославской области задержали участников массовой драки в парке

Сотрудники ОМОН и СОБР задержали устроивших драку с перестрелкой в Тутаеве

Всех участников массовой драки со стрельбой в Ярославской области задержали сотрудники ОМОН и СОБР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тутаевского района.

«Идет выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД. Не переживайте, доброй ночи!» — написали представители властей.

По сообщению местного паблика, задержанных около 20. Это жители Рыбинска.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, можно заметить, как люди в форме выводят мужчин из парка и кладут на землю лицами вниз. Пресс-службы региональных управлений МВД и Росгвардии пока не комментировали произошедшее.

Ранее на юго-западе Москвы у ресторана «Наполеон» произошла драка со стрельбой. Один мужчина получил ранение из травматического оружия.