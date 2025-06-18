В ЯНАО перевернулся грузовик после тройного ДТП

В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа 17 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации, предоставленной пресс-службой окружной Госавтоинспекции URA.RU , там столкнулись два грузовых автомобиля Shacman и один легковой Toyota.

«В поселке Тазовский 17 июня в 18:20 на улице Пристанской произошло столкновение двух грузовых Shacman и легкового автомобиля Toyota. В результате пострадал один из водителей. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным, водитель 1976 года рождения, управлявший одним из грузовиков Shacman, не учел особенности своего транспортного средства, характеристики перевозимого груза, а также погодные и дорожные условия. Это привело к тому, что ему не удалось преодолеть подъем, после чего его грузовик откатился назад и столкнулся с другим грузовиком Shacman под управлением водителя 1967 года рождения и автомобилем Toyota, которым управлял водитель 1982 года рождения.

Установлено, что пострадала водителей одного из большегрузов.