В ЯНАО местный житель пойдет под суд за убийство односельчанина

Житель Красноселькупского района ЯНАО будет привлечен к ответственности за убийство. Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного комитета ЯНАО, написало Ura.ru .

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

«На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполнен комплекс необходимых следственных действий, после чего уголовное дело направлено в суд», — уточнили в ведомстве.

Следствием установлено, что поздно вечером 2 октября 2025 года два жителя близлежащего села Толька находились вместе, употребляя спиртные напитки. Во время совместного времяпровождения между ними возник серьезный конфликт. Установлено, что один из участников ссоры воспользовался имеющимся у него оружием и произвел выстрел в другого мужчину, попав ему в область спины. Получив смертельную травму, пострадавший погиб на месте происшествия.