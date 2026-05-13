В Якутии спасли застрявшего на зимнике и выживавшего в суровых условиях водителя

В Якутии спасли водителя из Амурской области, который несколько дней выживал в суровых условиях после того, как застрял на закрытом зимнике. Об этом сообщили в предприятии «Дороги Арктики» .

Мужчина 4 мая выехал из села Угольное в сторону Сасыра по сезонной дороге, закрытой еще 20 апреля. В районе села Утая его КамАЗ сломался, после чего водитель решил идти обратно пешком.

Он прошел около 50 километров, но не смог переправиться через реку Зырянка. Тогда мужчина соорудил укрытие из палок и провел у реки двое суток почти без еды. Чтобы выжить, он сделал копье из ножей и пытался охотиться. Во время ночевки водитель также обжег ногу у костра.

В этом месте ловила мобильная связь, и мужчина смог позвонить по номеру 112. Для его эвакуации задействовали вездеход «Трэкол» и спасательную группу.

Ночью пострадавшего доставили в Верхнеколымскую центральную районную больницу. Его состояние оценили как удовлетворительное.

