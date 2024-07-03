В Ивантеевке мужчина восемь дней проходил с ножевым ранением от возлюбленной

В Ивантеевке мужчина восемь дней не обращался к врачам после ножевого ранения

В Ивантеевке мужчина восемь дней не обращался к врачам, после того как возлюбленная ударила его ножом. Историю болезненных чувств сообщил Telegram-канал SHOT .

По информации источника канала, 41-летний Александр приехал в Подмосковье из Белоруссии и устроился работать строителем. Здесь у него завязались отношения с 49-летней местной жительницей Татьяной.

В конце июня женщина заподозрила, что у Александра появилась более молодая любовница. Они поссорились, и, не слушая аргументов, она ударила мужчину кухонным ножом в грудь.

Поняв, что произошло, Татьяна тут же обработала рану и стала извиняться. Пострадавший простил ее и не стал обращаться за медицинской помощью. Лишь спустя неделю, начав задыхаться и терять сознание, он все-таки вызвал медиков.

За восемь дней в плевральной полости мужчины скопилось много крови. Врачи срочно прооперировали его, но угроза его жизни сохраняется.

Ревнивицу объявили в розыск.