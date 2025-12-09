В Ивановской области упал самолет

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их информации, самолет упал в районе Уводьского водохранилища, на поверхности воды нашли его фрагменты. Катастрофа произошла при облете после ремонта.

Предположительно, воздушное судно принадлежало Минобороны, на его борту находились семеро членов экипажа. Их судьба пока неизвестна.

Само военное ведомство пока не комментировало происшествие.

Ан-22, он же «Антей» — тяжелый турбовинтовой транспортный самолет. Он способен перевозить до 60 тонн груза на расстояние до пяти тысяч километров. Эксплуатируется в советской и российской военной авиации с 1969 года. С 1990-х использовался также коммерческими грузоперевозчиками. Сейчас его выводят из эксплуатации в пользу более современных Ил-76.