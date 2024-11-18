В Ингушетии 19-летний водитель без прав стал виновником массового ДТП с двумя погибшими

Смертельная дорожная авария с участием четырех автомобилей произошла в Ингушетии. Жертвами ДТП стали два человека, еще четверо попали в больницу с тяжелыми травмами, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.

По предварительным данным полицейских, виновником происшествия стал 19-летний юноша, не имевший водительских прав. Управляя автомобилем Lada Granta, нарушитель выехал на встречную полосу движения для обгона и столкнулся с другой легковушкой. От сильного удара машины отбросило на грузовик и ВАЗ-21060.

В результате водитель и пассажир последнего авто получили несовместимые с жизнью повреждения и скончались на месте. Еще четыре человека пострадали. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.