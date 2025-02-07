В инфекционной больнице Саратова умерла беременная пациентка

Беременная пациентка скончалась в инфекционной больнице имени Иванова в Саратове. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков во время брифинга.

«У 23-летней роженицы была ситуация серьезная на фоне инфекционного заболевания», — заявил он.

По словам Дудакова, врачи в полном объеме оказали помощь женщине. К ее лечению привлекли специалистов акушерско-гинекологического профиля. Медики приняли решение об экстренном родоразрешении, но спасти мать и ребенка не удалось.

Похожая история произошла в августе 2023 года. Роженица умерла в роддоме города Артемовска в Свердловской области.

Пациентку привезли туда на 38-й неделе беременности, у нее резко ухудшилось состояние. Врачи приняли решение о кесаревом сечении. Ребенка удалось спасти, а мать скончалась во время операции.