В Индонезии крокодил утащил беременную женщину с ее кухни и растерзал

В Индонезии крокодил напал на беременную женщину по имени Мунира, когда она готовила обед у себя на кухне. Хищник утащил женщину в воду, сообщило издание Daily Mail .

Женщина находилась во время нападения рептилии на затопленной кухне. Крокодил заплыл в дом и вцепился ей в ногу. На крик Муниры прибежала ее сестра, которая увидела, что та держится за ветку дерева. Она попыталась спасти родственницу и убежала в дом, чтобы найти оружие. За это время крокодил утащил Муниру под воду.

Местные жители искали пострадавшую вдоль реки Мамбулу. Спустя полчаса они нашли останки Муниры в воде. По словам начальника местной полиции Суприади, ее уже нельзя было спасти.

«Она была на восьмом месяце беременности, и у нее не было сил бороться с крокодилом», — пояснил он.

Как считают экологи, крокодилы стали чаще нападать на людей из-за сокращения их естественной кормовой базы и разрушения среды обитания. Рептилий вытеснили вглубь материка, ближе к деревням, из-за чрезмерного вылова рыбы и превращения прибрежных районов в фермы.

В начале года частный самолет с пилотом и пассажиркой врезался в плотину в Австралии и упал в реку, кишащую крокодилами, сообщали «Известия».