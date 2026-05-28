В ХМАО водитель Lexus насмерть сбил велосипедиста

На трассе Р-404 в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-службы Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lexus наехал на велосипедиста. Об этом написало URA.RU.
«Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем „Lexus“, по предварительным данным, допустил наезд на велосипедиста 1975 года рождения, двигающегося в попутном направлении», — сообщает пресс-служба ведомства.
В результате полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.
