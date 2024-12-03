В ХМАО три человека получили травмы при столкновении иномарок на перекрестке

Дорожная авария с тремя пострадавшими произошла в городе Лянтор Сургутского района ХМАО. Об этом сообщает радиостанция muksun.fm со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным полицейских, 25-летняя женщина за рулем автомобиля марки Volkswagen во время проезда нерегулируемого перекрестка нарушила ПДД и столкнулась с машиной Renault.
В результате пострадали водитель и 27-летняя пассажирка второй иномарки. Виновница ДТП так же получила различные повреждения. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.
Военную технику вывезли на улицы Сеула
Глава Чехова посетит стройплощадку пристроя к школе № 3 на этой неделе
Парламент Южной Кореи отменил военное положение
Южнокорейская оппозиция попросила поддержки у сторонников
Опыт Подмосковья в сфере жилищного надзора презентовали в Петербурге
Столкновения начались у входа в Национальное собрание Южной Кореи
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте