В ХМАО три человека получили травмы при столкновении иномарок на перекрестке

Дорожная авария с тремя пострадавшими произошла в городе Лянтор Сургутского района ХМАО. Об этом сообщает радиостанция muksun.fm со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным полицейских, 25-летняя женщина за рулем автомобиля марки Volkswagen во время проезда нерегулируемого перекрестка нарушила ПДД и столкнулась с машиной Renault.

В результате пострадали водитель и 27-летняя пассажирка второй иномарки. Виновница ДТП так же получила различные повреждения. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех деталей случившегося.