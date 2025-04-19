В Голицыне обрушился балкон, пострадали две женщины

Балкон обрушился в Голицыне в момент, когда на него вышли две женщины. Одинцовская городская прокуратура устанавливает причины обрушения, сообщили в Telegram-канале ведомства.

ЧП произошло на проспекте Западный. Женщины вышли на балкон и вы этот момент он обрушился. Пострадавших отправили в больницу с различными травмами, отметили в публикации.

«В ходе проверки <… > будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе действиям ответственных лиц по содержанию указанного дома и своевременного включения его в региональную программу капитального ремонта», сообщила прокуратура Московской области.

В орловском селе в ночь на 11 января в многоквартирном доме обрушилось шесть балконов. В результате происшествия никто из жильцов не пострадал.