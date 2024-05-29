В Евпатории возобновили электроснабжение после крупной аварии на сетях

Администрация Евпатории сообщила об устранении аварии на 10 подстанциях

Фото: РИА «Новости»

Утром в Евпатории произошла авария на сетях. Из строя вышли 10 подстанций, и в некоторых районах отключился свет. Специалисты предприятия «Крымэнерго» восстановили электроснабжение, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«По сообщению диспетчера ГУП РК „Крымэнерго“, по состоянию на 11:15 электроснабжение в городе полностью восстановлено», — заявили власти.

Администрация не уточнила причину аварии на электросетях. По ее информации, 10 подстанций оставались обесточенными. Пресс-служба «Крымэнерго» сообщила об аварии в Евпатории в 10:15. Город частично оставался без света.

Проблемы с электроснабжением произошли 27 мая на противоположном конце России — во Владивостоке. Неполадка случилась на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная». Не менее 10 улиц обесточили, без света остались тысячи жителей. Прокуратура устроила проверку.

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