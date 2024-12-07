В Эрмитаже заскучавший турист посидел на троне и попал под арест
Росгвардия задержала усевшегося на трон в Эрмитаже туриста из Подмосковья
В Санкт-Петербурге бойцы Росгвардии схватили мужчину за выходку в Эрмитаже. Он посидел на троне и потрогал картины, сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.
Турист из Подмосковья пришел в музей днем 6 декабря. Сначала он посидел на троне в Фельдмаршальском зале, затем попытался сорвать картины в Военной галерее 1812 года.
За передвижениями 39-летнего хулигана следила служба безопасности Эрмитажа. Она вызвала росгвардейцев, которые заковали мужчину в наручники и отправили в 78-й отдел полиции.
Сказалась ли выходка гостя на состоянии экспонатов, неизвестно. Когда подобный случай произошел в Национальном музее часов в Пенсильвании, уникальный предмет из коллекции вышел из строя. Посетитель проигнорировал просьбу ничего не трогать, попытался завести часы Джеймса Бордена, уронил их на пол и разбил.