В Екатеринбурге силовики дважды накрыли бордель, работавший под видом гостиницы

Сотрудники полиции Екатеринбурга вновь пресекли деятельность борделя, который работал под видом хостела. В заведении продолжали оказывать интимные услуги, несмотря на уголовное дело, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.