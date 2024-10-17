В Екатеринбурге силовики дважды накрыли бордель, работавший под видом гостиницы

Сотрудники полиции Екатеринбурга вновь пресекли деятельность борделя, который работал под видом хостела. В заведении продолжали оказывать интимные услуги, несмотря на уголовное дело, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.

Для подтверждения незаконной деятельности и сбора улик правоохранители провели контрольную закупку. На работниц борделя составили протоколы об административном нарушении.

Стражи порядка приобщат собранные материалы к делу, расследуемому по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

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