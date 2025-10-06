В Екатеринбурге произошло жестокое убийство медсестры

В общежитии на Вторчермете в Екатеринбурге произошло убийство медсестры. Подозреваемый — местный житель 1986 года рождения, сообщили URA.RU в СУ СК по Свердловской области.

«Предварительно, инцидент произошел на почве распития спиртного во время конфликта», — прокомментировали в силовом ведомстве.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. В городском УМВД РФ отметили, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в семь утра. Убийцу задержал наряд ППС.