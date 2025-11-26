В Екатеринбурге подросток погиб в ДТП после неудачного заезда

В ночь на 25 ноября в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, 18-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и въехал в опору электропередач на улице Пархоменко. Об этом написало URA.RU.
Пострадавшего водителя доставили в 36-ю больницу Екатеринбурга. Медики установят, был ли юноша пьян в момент аварии.
Погибший 17-летний пассажир сидел на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.
