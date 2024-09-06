В Екатеринбурге нашли пропавшую мать двух девочек

Пропавшая 3 сентября в Екатеринбурге мать двух дочек Татьяна М. вернулась домой. Об этом сообщило Ura.ru.

«Татьяна дома. Пока никаких комментариев не можем дать», — сообщили изданию родственники женщины.

Могилевская ушла из дома 3 сентября и пропала. На следующий день вышла на связь, но, по словам матери, отвечала на вопросы странно: произнесла заученный текст и не смогла рассказать, где находится.

По информации агентства, недавно Татьяна получила свидетельство о расторжении брака.

Ранее в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал без вести мужчина. Близкие парня сообщили, что он ушел из дома и не вернулся. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что 27-летний местный житель отправился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.