В Екатеринбурге мужчину нашли мертвым в машине после жалоб соседей

В Екатеринбурге на парковке возле жилого дома нашли мертвым мужчину, который находился за рулем автомобиля Subaru. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, жильцы дома жаловались на водителя, который долго слушал громкую музыку под окнами. Когда к нему вышли поговорить, мужчина не открыл двери и не отреагировал на замечания. Очевидцы заподозрили, что с ним могло случиться несчастье, после чего вызвали скорую помощь.

Иномарка стояла на парковке у дома на улице Академика Вонсовского, 19. По предварительным данным, признаков криминального характера произошедшего не выявили. Тело мужчины направили на судебно‑медицинскую экспертизу. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.