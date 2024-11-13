В Екатеринбурге электрик получил срок за гибель 15-летнего подростка от удара тока

Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор 40-летнему электрику, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности. Правоохранители установили, что по вине мужчины погиб 15-летний подросток, передает Ura.ru со ссылкой на прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в июле этого года возле дома на Советской улице несовершеннолетний пошел за мячом, укатившимся за пределы площадки. В результате ребенок получил смертельный удар током от водомата, еще у одного подростка зафиксировали электротравму.

Суд приговорил электрика к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. Его обязали компенсировать родственникам погибшего моральный вред в размере трех миллионов рублей, а также покрыть расходы на похороны.