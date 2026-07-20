В Дзержинске задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому

В Дзержинске полицейские задержали 66-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел утром 16 июля. Потерпевший и его знакомая распивали алкоголь, когда женщине позвонил другой знакомый и пригласил ее в гости. В телефонном разговоре потерпевший услышал оскорбления в свой адрес и решил отправиться к обидчику домой. Разговор между мужчинами быстро перерос в драку, в ходе которой хозяин квартиры ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый задержан, он признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.