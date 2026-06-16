В Ленобласти зафиксировали смерть шести человек в ДТП за выходные

После прошедших выходных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была зафиксирована неутешительная статистика дорожно-транспортных происшествий, приведших к смертям и травмам. Об этом сообщил сайт ivbg.ru .

По данным, в Ленинградской области произошло 341 ДТП, из которых 33 аварии привели к травмам около 40 человек, а шесть человек погибли. В самом Петербурге за тот же период было зарегистрировано 899 аварий, в результате которых 47 человек получили травмы, а четверо лишились жизни, добавила Neva.Today.

Ранее сообщалось о смертельном лобовом столкновении на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области, где погиб молодой мужчина, а еще четверо человек, включая ребенка, были госпитализированы. Полиция проводит проверку по данному факту.