В ДТП с автобусом в Уганде погибли 20 детей

В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

Школьный автобус попал в аварию в Уганде, жертвами стали 20 детей и водитель. Об этом в социальной сети X сообщила местная полиция.

Трагедия случилась вечером 16 июля на востоке страны в деревне Чеквати. Автобус Isuzu перевозил учеников начальной школы «Король Давид» из столицы страны Кампалы.

Дети возвращались обратно в город после учебной экскурсии к известному туристическому объекту — водопадам Сипи.

По предварительным данным, во время спуска с холма Чеквати у автобуса произошла механическая неисправность.

Водитель полностью потерял управление, из-за чего транспортное средство на скорости съехало с проезжей части, врезалось в огромный валун на обочине и перевернулось. Этот участок трассы считается в Уганде одним из наиболее аварийных и опасных.