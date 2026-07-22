В ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти погиб подросток

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом написала Neva.Today .

По предварительным данным, в среду, 22 июля, около 00:50, 17-летний подросток управлял автомобилем «ВАЗ-2109». На 43-м километре трассы молодой водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi A4, которой управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии погиб 16-летний пассажир «девятки», сидевший спереди. Еще троих несовершеннолетних участников ДТП, включая водителя, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.