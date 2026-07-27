В Дагестане трое детей насмерть отравились газом

В Махачкале трое детей, оставшиеся без присмотра взрослых, открыли газовый кран и отравились насмерть. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В пресс-службе подтвердили, что дети погибли на месте происшествия.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Республике Дагестан Александру Супруну представить доклад о расследовании уголовного дела и обстоятельствах, из-за которых погибли дети.

Недавно пятеро детей отравились угарным газом в Чувашии. Всех пострадавших доставили в больницу.