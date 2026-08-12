В Чите ввели режим ЧС из-за ливней

В Чите после проливных дождей ввели режим ЧС. Об этом сообщила мэр города Инна Щеглова в мессенджере «Макс» .

«Принято решение о введении режима функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории города Читы», — написала она.

По словам мэра, в рамках режима организовали откачку воды с затопленных участков, поиск грунта для отсыпки, восстановление водоотводных коллекторов, дезинфекцию колодцев, а также домов и придомовых территорий.

Пострадавшие из-за случившегося получат выплату в 15 тысяч рублей — один раз на одну семью.

Ранее сильный ливень прошел в Челябинске. За несколько часов на город обрушилось 60 миллиметров осадков — месячная норма. Бригады специалистов принялись оперативно устранять последствия подтоплений, образовавшихся из-за засорения ливневок ветками, мусором и листьями.