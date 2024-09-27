В Череповце мальчик утонул в аквапарке

Правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного случая в аквапарке в Череповце. Там утонул 11-летний мальчик, сообщила пресс-служба Следкома Вологодской области.
Ребенок отдыхал в аквапарке с родителями вечером 26 сентября. В какой-то момент школьник утонул. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», допросили свидетелей, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Семья отдыхала в аквапарке «Радужный» на Шекснинском проспекте, сообщило информагентство «Вологда Регион». Администрация объявила, что 27 сентября заведение не работает.
Аналогичный случай произошел в Астрахани в 2023 году. Четырехлетний мальчик скатился с горки в бассейн аквапарка и захлебнулся. Медики пытались его реанимировать.
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