В Челябинской области задержали мужчину по подозрению в незаконном обналичивании денег

В Челябинской области задержали мужчину, который предварительно организовал схему по незаконному обналичиванию денежных средств через 70 подставных фирм. Об этом написало URA.RU .

Для этого он зарегистрировал на себя 32 индивидуальных предпринимателя и 38 обществ с ограниченной ответственностью, которые использовались исключительно для фиктивных финансовых операций и не вели реальной хозяйственной деятельности. Основной доход мужчина получал в виде процента от каждой операции по «обналу».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. Сотрудники полиции продолжают расследование и устанавливают всех лиц, которые могли пользоваться услугами данной схемы.