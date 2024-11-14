В Челябинске пожар из-за непотушенной сигареты унес жизнь 68-летнего мужчины

Один человек стал жертвой пожара в деревянном доме в Челябинске. Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
По опубликованной информации, когда очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы, дом уже горел открытым пламенем. В тушении принимали участие 16 спасателей и четыре единицы специальной техники.
При разборе обгоревших конструкций здания огнеборцы обнаружили тело 68-летнего мужчины. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.
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