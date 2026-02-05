В Челябинске мужчина убил собутыльника ударом меча

В Челябинске произошел инцидент, в ходе которого местный житель ударил собутыльника мечом в шею во время распития спиртных напитков. Причиной нападения стал незначительный конфликт между приятелями, написал URA.RU .

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону, обвиняемый нанес 29-летнему мужчине удар мечом в шею. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Преступник был задержан, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На время следствия суд поместил его в СИЗО.