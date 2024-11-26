В Челябинске 32-летняя женщина за рулем иномарки погибла в ночном ДТП на улице Самохина

Жительница Челябинска стала жертвой дорожной аварии на улице Самохина. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
По информации полицейских, происшествие случилось 26 ноября около 03:00 по местному времени. Возле одного из домов 32-летняя автомобилистка за рулем машины марки Mazda Demio не справилась с управлением и съехала с дороги.
В результате транспортное средство опрокинулось. Пострадавшая от тяжелых повреждений скончалась на месте. Стражи порядка отметили, что с начала 2024 года в Челябинске произошло 40 ДТП со смертельным исходом.
Подмосковье направило еще 650 млн рублей на поддержку семей с инвалидами
Страны Запада услышали тезисы Путина после испытаний «Орешника»
«Последствия очевидны». Медведев выявил признаки психоза у западных чиновников
Еще 343 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в этом году
Лесопожарную технику в Чехове поместили на хранение на зиму
Соревнования по художественной гимнастике на Кубок главы прошел в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте