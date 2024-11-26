В Челябинске 32-летняя женщина за рулем иномарки погибла в ночном ДТП на улице Самохина

Жительница Челябинска стала жертвой дорожной аварии на улице Самохина. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

По информации полицейских, происшествие случилось 26 ноября около 03:00 по местному времени. Возле одного из домов 32-летняя автомобилистка за рулем машины марки Mazda Demio не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате транспортное средство опрокинулось. Пострадавшая от тяжелых повреждений скончалась на месте. Стражи порядка отметили, что с начала 2024 года в Челябинске произошло 40 ДТП со смертельным исходом.